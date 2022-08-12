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    Trabzonspor - Hatayspor maçının ilk 11'ler

    Süper Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Trabzonspor, evinde Hatayspor'u ağırlayacak.
    • 12.08.2022 - 19:59
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 20:12
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    Trabzonspor - Hatayspor maçının ilk 11'ler

    Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu akşam oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

    Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Caner Ak olacak. Trabzonspor-Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Eksikler

    Trabzonspor'da sakatlıkları süren Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik maç kadrosunda yer alamayacak.

    İlk 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

    Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Adekugbe, Aabid, Ribeiro, Musa Çağıran, Saba, Saint Louis, El Kaabi


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