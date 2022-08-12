Trabzonspor - Hatayspor maçının ilk 11'ler

Süper Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Trabzonspor, evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu akşam oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Caner Ak olacak. Trabzonspor-Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Eksikler

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik maç kadrosunda yer alamayacak.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Adekugbe, Aabid, Ribeiro, Musa Çağıran, Saba, Saint Louis, El Kaabi