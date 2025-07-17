Trabzonspor, hazırlık maçında Araz Nahçıvan'a yenildi

Yeni sezon çalışmalarını Palandöken Dağı eteklerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdüren bordo-mavililer, Azerbaycan ekibi Araz Nahçıvan’a karşı Uğurcan Çakır, Mendy, Nwakaeme, Savic, Mustafa Eskihellaç, Pina, Zubkov, Folcarelli, Onuachu, Okay Yokuşlu ve Batanov 11’iyle başladı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Araz Nahçıvan, Boli'nin golüyle öne geçti. Trabzonspor bu gole 42. dakikada Mendy’nin ayağından cevap vererek skoru dengeledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

2. YARIDA GOL DÜELLOSU

İkinci yarıya hızlı başlayan Azerbaycan temsilcisi, 49. dakikada Hasanalizade ile skoru 2-1’e taşıdı. 63. dakikada sahneye çıkan Okay Yokuşlu, bordo-mavililer adına eşitliği sağladı. Ancak 78. dakikada Alxasov’un golüne engel olamayan Trabzonspor, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibinde yeni transfer Paul Onuachu, 38. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Danylo Sikan’a bıraktı.

Trabzonspor, Erzurum kampında hazırlıklarına devam edecek. Bordo-mavililer, 20 Temmuz Pazar günü İran ekibi Zob Ahan Esfahan, 23 Temmuz Çarşamba günü ise Persepolis ile hazırlık maçında karşılaşacak.