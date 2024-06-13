Trabzonspor için Hlongwane iddiası Trabzonspor'un, Minnesota United'dan Bongokuhle Hlongwane ile ilgilendiği iddia edildi.

ensonhaber.com

Transferde adı birçok isimle anılan Trabzonspor için bu kez de Bongokuhle Hlongwane iddiası geldi.

ABD basınından snI24, bordo-mavililerin, Minnesota United forması giyen Hlongwane'yi transfer etmek istediğini yazdı.

13 maçta 3 gol 1 asist

Bu sezon oynadığı 13 maçta 3 gol ve 1 asist üreten 1.82 boyundaki futbolcu, Minnesota formasıyla bugüne kadar çıktığı 85 karşılaşmada 22 kez fileleri sarstı, 12 de asist yaptı.

Kulübü ile 1 yıl opsiyonlu sözleşmesi olan oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro.