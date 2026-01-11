Borussia Mönchengladbach: Can Armando Güner için bize teklif olmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları doğrultusunda Can Armando Güner'i 9 Ocak tarihinde İstanbul'a getirdi.

İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Galatasaray'ın, genç futbolcuya sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalatması bekleniyor.

"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIK

Borussia Mönchengladbach U19 Takımı forması giyen genç futbolcunun Galatasaray için Türkiye'ye gelmesi, Almanya'da yankı uyandırdı.

Kulübün Sportif Direktörü Rouven Schröder, "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"O BİR SÜPER YETENEK DEĞİL"

Ayrıca Güner'in rolünü de değerlendiren Schröder, "O bir süper yetenek değil, bizde çok sayıda bulunan yeteneklerden biri." dedi.

İZİN İDDİASI GÜNDEMDE

Alman basınından Rheinische Post'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki hücum oyuncusu, hastalık izni alarak U19 takımıyla antrenmanlara katılmadı.

Bu durumun, Borussia Mönchengladbach yönetiminde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

YETİŞTİRME BEDELİ ÖDENECEK

Galatasaray, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için 7 Ocak'ta reşit olmasını bekledi.

Türk statüsünde forma giyecek olan Can Armando Güner için Borussia Mönchengladbach'a 200 ila 250 bin euro arasında yetiştirme ücreti ödenmesi bekleniyor.

FUTBOLA SCHALKE'DE BAŞLADI

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan 18 yaşındaki futbolcu, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayıp Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer olan Can Armando Güner, kanat pozisyonlarında oynuyor.