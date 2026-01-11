Beşiktaş, Matt Thomas'ı kadrosuna kattı

- Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Matt Thomas'ı transfer etti.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Matt Thomas'ı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos, Alba Berlin ve Granada formalarını giydiği hatırlatıldı.
"ŞANLI FORMAMIZLA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ"
31 yaşındaki skorer oyun kurucuyla sözleşme imzalandığının vurgulandığı açıklamada, "Matt Thomas’a 'Beşiktaş ailes’ne hoş geldin.' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.