Fenerbahçe devrede! Ademola Lookman için Atalanta'dan resmi açıklama geldi

Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup edip şampiyon olan Fenerbahçe'de gözler, tekrar transfere çevrildi.

Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

Bu bağlamda gündemin ilk sırasında Ademola Lookman yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFERDE SONA YAKLAŞTI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Lookman transferini tamamlamak üzere.

Çizme'de sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldıza ödeyeceği maaş ve bonservisten de bahsedildi.

TRANSFER ŞARTLARI

Buna göre Fenerbahçe'nin, Lookman için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

Atalanta'dan yıllık 2.5 milyon euro kazanan 28 yaşındaki futbolcuya, senelik yaklaşık 9 milyon euro maaş ödeneceği vurgulandı.

ATALANTA CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Atalanta CEO'su Luca Percassi, Lookman transferine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

DAZN'a konuşan Percassi'ye göre görüşmeler henüz tamamlanmadı.

Luca Percassi'ye, Lookman transferinde Fenerbahçe'yle yapılan görüşmeler için Türkçe öğrenip öğrenmediği de şaka yollu soruldu.

Atalanta CEO'su, bu soruya gülerek "Henüz öğrenmedim." yanıtını verdi.

16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 16 maça çıkıp 1153 dakika süre alan 35 milyon euro değerindeki Lookman, 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.