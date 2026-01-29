Abone ol: Google News

Trabzonspor ile Antalyaspor ligde 60. randevuda

Geride kalan 59 Süper Lig maçında Trabzonspor'un galibiyetlerde Antalyaspor'a karşı 35-10 üstünlüğü bulunuyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 18:04
Trabzonspor ile Antalyaspor ligde 60. randevuda
  • Trabzonspor ile Antalyaspor, Süper Lig'de 60. maçlarına çıkacak.
  • Trabzonspor, önceki 59 maçta 35 galibiyetle üstün durumda.
  • Bordo-mavililer, Antalyaspor'a karşı son 6 lig maçında yenilmedi.

Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 59 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 35-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 109 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında da rakibine üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 29 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik alırken 8 maçta mağlup oldu.

TRABZONSPOR, RAKİBİ KARŞISINDA SON 6 MAÇI KAYBETMEDİ

Trabzonspor, Antalyaspor karşısında son 6 lig maçında kaybetmedi.

En son 2022-2023 sezonunda deplasmanda Akdeniz temsilcisine 5-2 mağlup olan bordo-mavili takım, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

İki takım arasında en farklı galibiyeti ise 2015-2016 sezonunda Antalyaspor, 7-0'lık sonuçla almıştı.

Eshspor Haberleri