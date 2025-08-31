Trabzonspor ile Samsunspor berabere kaldı

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 4. hafta mücadelesinde Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Trabzonspor ile Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı. Kritik maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN YOK

Trabzonspor, 16. dakikada Paul Onuachu'nun attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin son bölümünde, 88. dakikada Samsunspor, Marius Mouandilmadji'nin golüyle skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

TRABZONSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 62. dakikasında Onuachu ceza sahası sol çaprazda iki rakibinin arasından çıktı ve kaleci Okan'ın müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesinde penaltı iptal edildi.

TRABZONSPOR, FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından bordo-mavililer puanını 10 yaptı. Samsunspor, 1 maç eksik ile 7 puana yükseldi.

Trabzonspor, milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Samsunspor, Antalyaspor'u konuk edecek.