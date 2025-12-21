Abone ol: Google News

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti!

Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçı için Ankara'ya giden Trabzonspor, kamp kadrosunu duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 17:26
  • Trabzonspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçı için Ankara'ya gitti.
  • Takım, maç öncesi hazırlıklarını Trabzon'da tamamladı.
  • Bordo-mavili kafilede birçok oyuncu yer alıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maç için Ankara'ya gitti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

KAMP KADROSU

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya hareket eden bordo-mavili kafilede, şu futbolcular yer alıyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Arif Boşluk, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, ⁠Esat Yiğit Alkurt, ⁠Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, ⁠Ernest Muçi, ⁠Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Halil Umut Meler yönetecek.

