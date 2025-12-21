Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti!

- Trabzonspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçı için Ankara'ya gitti.
- Takım, maç öncesi hazırlıklarını Trabzon'da tamamladı.
- Bordo-mavili kafilede birçok oyuncu yer alıyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maç için Ankara'ya gitti.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.
KAMP KADROSU
Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya hareket eden bordo-mavili kafilede, şu futbolcular yer alıyor:
Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Arif Boşluk, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Esat Yiğit Alkurt, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan.
MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Halil Umut Meler yönetecek.