Trabzonspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı

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Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.

Ligin 34. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz’ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı maçta Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, konuk olduğu rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

KASIMPAŞA, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

18. dakikada Aytaç Kara'nın şutunda savunmada Batagov'a çarpıp yön değiştiren top ağlarla buluştu ve Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında öne geçti.

Soyunma odasına da 1-0'lık skorla gidildi.

TRABZONSPOR'DAN ÇARPICI İSTATİSTİK

Öte yandan Opta verilerine göre bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeyen, korner kullanmayan, ofsayta düşmeyen ve faul yapmayan ilk takım olan Trabzonspor, Süper Lig'de 2014-15'ten bu yana bir ilk devreyi bu şekilde tamamlayan ilk ekip oldu.

TRABZONSPOR, EŞİTLİĞİ YAKALADI

Danylo Sikan 47. dakikada kaydettiği golle Trabzonspor'u beraberliğe taşıdı. Bordo-mavili ekip bulduğu ilk isabetli şutu gole çevirdi.

İKİ GOL İPTAL OLDU

Maçın son dakikaları nefes kesti.

Trabzonspor'un 90. dakikada Banza ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Duraklama dakikalarında ise Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın topu ağlara yolladığı esnada ofsayt bayrağı kalktı.

Maçta skor değişmedi ve 1-1 bitti.

TRABZONSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

1-1'lik sonucun ardından Trabzonspor puanını 46 yaptı. Kasımpaşa ise 43 puana yükseldi. Bordo-mavili ekibin üç maçlık galibiyet serisi sona erdi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor ligde oynayacağı sıradaki maçta Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Eyüpspor'u ağırlayacak.