Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

DHA
Trabzonspor, Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK
Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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