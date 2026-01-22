Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor, Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarının tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçti.

LOVIK OYNAYACAK

Sarı kart cezası nedeniyle Mustafa Eskihellaç, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu oyuncunun yerine yeni transfer Lovik’in forma giymesi bekleniyor. Savic ve Baniya’nın ise tedavileri sürüyor.

MUHTEMEL 11

Bordo-mavililerin; 'Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu' 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.