Abone ol: Google News

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 18:44
Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
  • Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
  • Mustafa Eskihellaç kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek, yerine Lovik oynayacak.
  • Savic ve Baniya'nın tedavileri devam ediyor.

Trabzonspor, Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarının tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçti.

LOVIK OYNAYACAK

Sarı kart cezası nedeniyle Mustafa Eskihellaç, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu oyuncunun yerine yeni transfer Lovik’in forma giymesi bekleniyor. Savic ve Baniya’nın ise tedavileri sürüyor.

MUHTEMEL 11

Bordo-mavililerin; 'Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu' 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Eshspor Haberleri