Trabzonspor Kulübü, borcunu açıkladı!

Trabzonspor, mali tabloları KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, 4 milyar 225 milyon lira borcu olduğunu açıkladı. Uğurcan Çakır'ın transferinden elde edilen 1.4 milyar liralık gelirin borçların ödenmesinde kullanılacağı bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 10.10.2025 18:35
Trabzonspor Kulübü, 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklandı.

Bordo-mavili kulübün 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla net borç tutarı duyuruldu.

Buna göre Trabzonspor'un 4 milyar 225 milyon lira borcu olduğu belirtildi.

Karadeniz ekibi ayrıca, Galatasaray'a transfer olan milli kaleci Uğurcan Çakır hakkında da bilgilendirme yaptı.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kamuoyuna Duyuru

Şirketimizin 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmıştır.

Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, enflasyon muhasebesi dolayısıyla nakit çıkışı gerektirmeyecek 2,9 milyar TL ve dönen varlıklar kaleminde bulunan 3,048 milyar TL tutarlarındaki kalemler netleştirildiğinde, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 4,255 milyar TL olduğu görülecektir.

Ayrıca, Uğurcan Çakır’ın transfer işlemi dolayısıyla şirketimiz Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1,4 milyar TL gelir elde etmiştir. Bu tutar da doğrudan şirketimizin borçlarının ödemesinde kullanılacaktır.

