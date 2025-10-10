Trabzonspor Kulübü, borcunu açıkladı!

Trabzonspor Kulübü, 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklandı.

Bordo-mavili kulübün 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla net borç tutarı duyuruldu.

Buna göre Trabzonspor'un 4 milyar 225 milyon lira borcu olduğu belirtildi.

Karadeniz ekibi ayrıca, Galatasaray'a transfer olan milli kaleci Uğurcan Çakır hakkında da bilgilendirme yaptı.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şöyle denildi: