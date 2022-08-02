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    Trabzonspor kuruluşunun 55. yılını kutluyor

    Dört büyükler arasında yer alan Trabzonspor, kuruluşunun 55. yılında resmi Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 01:08
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 01:12
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    Trabzonspor kuruluşunun 55. yılını kutluyor

    Türkiye'nin köklü kulüplerinden biri olan Trabzonspor 2 Ağustos 1967'de kuruldu.

    Bugün ise kulüp, kuruluşunun 55. yılını kutluyor.

    "Kalbimiz hep bordo mavi"

    Trabzonspor kulübünün resmi Twitter hesabından videolu yapılan paylaşımda, "Trabzon sahilinde gözler ufuk çizgisine bakar. Denizin gökyüzüyle birleştiği o çizgidedir; umutlar, hayaller... Biz bu kentte ufuk çizgisine sevdalıyız. Kalbimiz hep bordo mavi... Şampiyon kulübümüzün kuruluşunun 55. yılı kutlu olsun!” ifadelerine yer verildi.

    Trabzonspor kuruluşunun 55. yılını kutluyor - Video

    Trabzonspor kuruluşunun 55. yılını kutluyor #1

    Trabzonspor kuruluşunun 55. yılını kutluyor #2

    Trabzonspor kuruluşunun 55. yılını kutluyor #3


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