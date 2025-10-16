Abone ol: Google News

Trabzonspor, Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig'in 9. haftasında Rizespor deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'da hazırlıklar hummalı bir şekilde sürüyor.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 16.10.2025 17:56
Trabzonspor, Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

DAR ALANDA PAS VE TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Antrenmana sakatlığı bulunan Nwakaeme ve Cihan Çanak katılmadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Eshspor Haberleri