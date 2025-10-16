Trabzonspor, Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
DAR ALANDA PAS VE TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI
Bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.
Antrenmana sakatlığı bulunan Nwakaeme ve Cihan Çanak katılmadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.