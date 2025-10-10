Trabzonspor, Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Akşam ise ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

"SAĞLIKLI BİR YAŞAM DİLERİZ"

Öte yandan, kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Ernest Muçi'nin baba olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: