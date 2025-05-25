Trabzonspor - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Akyazı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

TRABZONSPOR'UN DURUMU

Fatih Tekke ile yoluna devam eden Trabzonspor, Karadeniz derbisinde galibiyet için sahaya çıkacak.

Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Trabzonspor, haftaya 47 puanla 7. sırada girdi.

SAMSUNSPOR'UN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 60 puanla 3. sırada girdi.

Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek bulunduğu konumu korumak istiyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynayan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Celil, Bennaser, Schindler, Holse, Emre, Dimata