Trabzonspor Yönetimi ibra edildi, kulübün borcu 4 milyar 45 milyon lira!

Trabzonspor'un olağan mali genel kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu genel kurulda, eski başkan Ahmet Celal Ataman da yer aldı.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun faaliyet, idari ve mali raporlarını okudu.

Net borç belli oldu

Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin ise 31 Ekim 2023 tarihi itibarıyla kulübün net borcunu 4 milyar 45 milyon lira olarak açıkladı. Ardından yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

"Gerçekçi hareket ediyoruz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, ibranın ardından konuşma yaptı.

Doğan, göreve geldikleri mart ayından bu yana ekonomik, sportif ve idari anlamda çalışmaları yaptıklarını ve bunları paylaştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Taraftarlarımızın Trabzonspor'la gurur duyması için birçok konuda faaliyetler sürdürmekteyiz"

Şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek olduğunu vurgulayan Doğan, şu şekilde konuştu:

"Bu sene önemli bir yayın ihalesi var"

Doğan, Türk futbolunun artık uçurumun kenarında olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Kulüplerimizin bir nebze nefes alacağını düşünüyorum"

Gelecek sezon için konuşulan play-off sistemine ilişkin de Doğan, şunları dedi:

"Pazarı genişletemeyen, stadyum ekonomisini çalıştırmaktan uzak açıkçası aciz bir sistem"

Doğan, en önemli konulardan birinin de elektronik bilet ihalesi olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan benim kafamda altyapıda torpilin işlemediği"

Doğan, şampiyonluk anıtı için 19-20 kişilik bir katılımla 38-40 milyon liralık para toplandığını ifade ederek, şunları söyledi:

Sadece 18-19 kişinin isminin bulunacağı bir anıtın yapılması şu an itibarıyla mantıklı durmadığı için biz bu sayıyı nasıl artırabilir ve beklentileri karşılayabiliriz diye Sayın Birhan Emre Yazıcı önderliğinde bir planlama yapıyoruz ve şu anda hazırlanıyoruz. Altyapı için anlaştığımız Double Pass ise Fransa, İngiltere, Almanya ve Belçika'da çok önemli kulüplerle yıllardır faaliyetlerini sürdüren bir firma. Eksikleri olabilir, bizim de eksiklerimiz olabilir. Yaklaşık 6 aylık bir süredir ciddi anlamda faaliyette. Trabzon şehri olarak çok iyi biliyoruz ki altyapıdan bir verim alınabilmesi için en az 3-4 yıllık bir sürecin geçmesi gerekiyor. Biz tüm iyi niyetimizle altyapıda torpili kaldırdığımızı söyleyebilirim. İsminin ne olduğu önemli değil. Önemli olan benim kafamda altyapıda torpilin işlemediği. Burada kimseyi eleştirmek anlamında bunu söylemiyorum. Yıllarca biz de bunları gördük, gördüğümüz yaraya da parmak bastık ve bunu ortadan kaldırdık, kimse de bunun aksini söyleyemez.

"Gizlimiz saklımız yok"

Transfer konusunda ise Doğan, şunları dedi:

"İnşallah kulübümüzün borçlarını ödenebilir bir hale getireceğiz"

İstanbul Kartal'da bulunan araziyle ilgili resmi başvurularını 2 ay önce yaptıklarını belirten Doğan, şu şekilde konuştu:

"Trabzonspor'un mali yapısını elimizden geldiği kadar kollamaya çalışıyoruz"

Doğan, mevcut kur farkları ve artan faizleri üzerine koyunca mevcut borç rakamının oluştuğunu kaydederek, şöyle devam etti:

Biz burada çok dikkatli davranmaya, her şeyi her an planlamaya çalışıyoruz. Trabzonspor'a eksiğimiz olabilir ama yanlışımız olmaz. Biz geldiğimiz günden beri yönetim kurulundaki arkadaşlarımın özverili ve iyi niyetli çalışmalarından ötürü onlara teşekkür ediyorum. 8 ayda kulüp kasasından 90 milyon euro ödeme yaptık. Bu ödeme yapılamasaydı asıl o borcun nereye gideceğini o zaman görürdük. O 90 milyon euro ödenemeseydi, o anlaşmaların feshinden kaynaklı olarak 70 milyon euro civarında bir tazminatla da karşı karşıya kalacaktık. Artı manevi yükü camiaya artı sponsorlara olan yükü... Yani içinden çıkılmayacak bir hale gelecektik. Bu 90 milyon euronun 70 milyon eurosu tamamen sponsorluktandır. Ocak ayı sonunda inşallah bitirdiğimiz bir proje ile bu rakamın üzerine bir 25 milyon euro daha koyacağız. Trabzonspor camiasının mutluluğu, yeniden şampiyonluğu görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm bunları yaparken de Trabzonspor'un mali yapısını elimizden geldiği kadar kollamaya çalışıyoruz.