Trabzonspor'a Onuachu ve Onana damgası

Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.

İlk 4 haftada bordo-mavili takımın kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray'a transfer olmasının ardından Karadeniz ekibi, kaleyi Andre Onana'ya emanet etti.

ONANA İYİ BAŞLADI

Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında kalesinde 1'er gol görmesine rağmen güven veren Kamerunlu kalecinin, hücum hattında ise Paul Onuachu'ya yaptığı asistle Gaziantep FK karşısında beraberliği getiren golde imzası bulundu.

Kiralık olarak forma giydiği sezonda bordo-mavili forma ile 21 maçta 15 gol atarak önemli bir performans sergileyen Nijeryalı oyuncu Onuachu, bu sezonda da kaldığı yerden devam ediyor.

ONUACHU ATMAYA DEVAM EDİYOR

Golcü oyuncu, bu sezon Kocaelispor, Samsunspor ve Gaziantep FK müsabakalarında fileleri 3 kez sarstı.

Nijeryalı futbolcu, bugüne kadar 31 resmi bordo-mavili formayla 20 gole imza attı.

Onuachu'nun gollerine devam etmesi Teknik Direktör Fatih Tekke'yi de gelecek adına umutlandırdı.