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    Trabzonspor'da 50 milyonluk ödeme

    Trabzonspor, Bankalar Birliği ile yapılan 9 artı 2 senelik borç yapılandırma anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor.
    • 03.12.2022 - 13:05
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    Trabzonspor'da 50 milyonluk ödeme

    Trabzonspor Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getiriyor.

    Geçtiğimiz aylarda 50 milyon liralık ödeme gerçekleştiren Bordo Mavililer, 50 milyonluk bir ödeme daha yaptı.

    Bonservis taksitleri ödendi

    Trabzonspor yönetimi UEFA'dan elde edilen gelirle transfer edilen futbolcuların bonservislerinin taksitlerini ödedi.

    Kulüp aynı zamanda futbolcu ve personel maaşlarını da zamanında hesaplara yatırıyor.

    Trabzonspor da 50 milyonluk ödeme #1


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