Haberler

Futbol Haberleri

Trabzonspor'da 50 milyonluk ödeme

Trabzonspor'da 50 milyonluk ödeme

Trabzonspor, Bankalar Birliği ile yapılan 9 artı 2 senelik borç yapılandırma anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor.