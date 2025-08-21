Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
İKİ FUTBOLCU KATILMADI
Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.
Çalışmaya sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Onuralp Çevikkan katılmadı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo-mavili ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.