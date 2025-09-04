Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.
5’e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Antrenmanının ilk 20 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.