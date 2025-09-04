Abone ol: Google News

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı kritik lig maçına hazırlanıyor.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 21:31
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

5’e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Antrenmanının ilk 20 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

Eshspor Haberleri