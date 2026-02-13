Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

- Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.
- Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar sona erdi.
- Maç, Akyazı Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.
Karadeniz ekibi, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
TRABZONSPOR, FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK
Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Akyazı Stadı'nda karşılaşacak.