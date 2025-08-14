Abone ol: Google News

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 09:36
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma çalışması yaptı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Pas çalışması ile devam eden antrenman, iki grup halinde dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavililer, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Eshspor Haberleri