Trabzonspor'da Paul Onuachu gelişmesi: Son durumu belli oldu

Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, Araz Nahçivan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Paul Onuachu'nun sağlık durumu belli oldu.
EN AZ 4 HAFTA YOK
Trabzon Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Onuachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." şeklinde oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Nijeryalı futbolcunun, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
TRABZON'DAKİ SON SEZONUNDA 17 GOL ATTI
2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu, 27 maçta 17 gol - 4 asistlik performans sergilemişti.
Geçtiğimiz sezon ise Nijeryalı forvet; 28 maçta 4 gol - 1 asistlik katkı sağladı ve 1.108 dakika sahada kaldı.