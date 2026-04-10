Trabzonspor'da Paul Onuachu şoku

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun antrenmanda sakatlandığı ve Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'a, Paul Onuachu'dan kötü haber geldi.
Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı golcünün sakatlığı sebebiyle 29. haftada deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
"ALANYASPOR'A KARŞI FORMA GİYEMEYECEK"
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu’nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
MUÇİ VE BATAGOV DA YER ALMADI
Onuachu dışında sakatlıkları bulunan Muçi ve Batagov da kafilede yer almadı.
Sarı kart cezasını tamamlayan Christ Inao Oulai ise kadroya dahil edildi.
Trabzonspor’un kamp kadrosunda yer alan 21 futbolcu şöyle:
"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Onuralp Çakıroğlu."