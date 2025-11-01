Trabzonspor'da Stefan Savic sakatlandı!

- Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefan Savic, Galatasaray maçı sırasında sakatlandı.
- Savic, ikinci yarıda adalesinde yaşadığı problemden dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı.
- Yerine Baniya girdi ve Trabzonspor zorunlu oyuncu değişikliği yaptı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan kritik müsabakanın ikinci yarısında konuk takım Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.
Karadeniz ekibinde savunma oyuncusu Stefan Savic bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
SAKATLANDI VE KENARA GELDİ
Karşılaşmanın 50. dakikasında Barış Alper Yılmaz'a doğru atılan derinleme pası, savunmada Savic tarafından son anda kornere gönderildi.
Ancak bu pozisyonun ardından tecrübeli stoper, adalesinde yaşadığı problem nedeniyle yerde kaldı.
Tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Savic, yerini Baniya'ya bıraktı.
Böylece bordo-mavili ekip zorunlu bir oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı.