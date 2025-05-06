Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, çalışmalara başladı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Akyazı Stadı'nda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, ligin 34. haftasında Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

UĞURCAN, ANTRENMANA KATILDI

Öte yandan bordo-mavili ekipte geçtiğimiz günlerde sakatlık geçirdiği açıklanan Uğurcan Çakır, Galatasaray maçı öncesi yapılan ilk antrenmanda yer aldı.

Uğurcan, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyememiş ve bordo-mavililerde kaleyi Muhammet Taha Tepe korumuştu.