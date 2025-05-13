Trabzonspor'dan hakem atamasına bir tepki daha!

AA & Ensonhaber

Trabzonspor'un yetkili kurul başkanları, Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak final karşılaşmasına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi.

Divan kurulu başkanı Mahmut Ören, denetim kurulu başkanı İsmet Keskin, disiplin kurulu başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, sicil kurulu başkanı Serdar İsaoğlu tarafından ortak açıklama yapıldı.

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"BİR DÜZENLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Açıklamada, Trabzonspor'un başarılarının inançla, mücadeleyle ve haksızlığa karşı dimdik durarak kazanılmış ve altın harflerle tarihe yazıldığını belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Anadolu'nun kuzeyinden yükselen bu inatçı camia, 'Anadolu'dan şampiyon çıkmaz' diyenleri yanıltmış, Türk futboluna yeni bir renk, yeni bir yol kazandırmıştır. Bugün ise alın teri ve mücadeleyle değil sonucun, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla ve masa başında yazılan senaryolarla belirlendiği bir düzenle karşı karşıyayız.

"İSİMLER DEĞİŞSE DE SENARYO HEP AYNIDIR"

Kulübe karşı "sistematik müdahale, kurgulanmış senaryo ve adaleti örseleyen çürütmenin" söz konusu olduğu iddia edilen açıklamada, şöyle denildi:

Öyle bir düzen kurulmuştur ki sahadaki alın teri, tribünlerdeki binlerin coşkusu, kentlerdeki milyonların heyecanı ve Karadeniz'in onurlu direniş geleneği hiçe sayılmaktadır. Bu dayatılmak istenen düzenin amacı yalnızca puanlarımızı gasbetmek değildir. Bu düzen, vicdanları, inancı ve futbolun ruhunu hedef almaktadır. Bizler, bu oyunun hiçbir zaman figüranı olmadık, olmayacağız. Çünkü biz Anadolu'dan doğan isyanın, egemenleri sarsan futbol devriminin çocuklarıyız. MHK'nin Süper Lig'de sahneye koyduğu çadır tiyatrosu şimdi de Türkiye Kupası'na taşınmıştır. İsimler değişse de senaryo hep aynıdır. 'En büyük Galatasaray' diye haykıran Cihan Aydın'ın, Türkiye Kupası Finali'ne hakem olarak atanması, bu karanlık düzenin kamu vicdanını ve futbolun temiz ruhunu bir kez daha derinden yaraladığının açık göstergesidir.

"HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAMAK VARDIR"

Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya sessiz kalınamayacağı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

Bu tablo karşısında susmak, sadece kulübümüze değil Türk futbolunun geleceğine de ihanet olur. Bir kez daha açıkça ilan ediyoruz. Trabzonspor'un tarihinde haksızlığa boyun eğmek, zulme rıza göstermek yoktur. Bu kulübün genlerinde adaletsizliğe karşı direnmek, haksızlık karşısında susmamak vardır.

"GÜN GELECEK KENDİ GÖLGELERİNDEN UTANACAK DURUMA GELECEKLERDİR"

Bordo-mavili kulüp başkanlarının açıklamasında, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na şu sözlerle seslenildi: