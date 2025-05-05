Trabzonspor'dan Kasımpaşa maçı hakemine tepki

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Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında Simon Banza ile 90. dakikada ikinci golü bulmuş ancak daha sonra Okay Yokuşlu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle bu gol iptal edilmişti.

"YAZIKLAR OLSUN"

Trabzonspor, maç sonu hakem kararlarına tepki gösterdi.

"Yazıklar olsun" ifadesi kullanılan sosyal medya paylaşımı büyük etkileşim aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de maçın ardından, "Hakem kararlarından rahatsız oldum. Verilen, verilmeyen, ofsayt, faul... Tüm kararlardan rahatsız oldum ben" şeklinde konuştu.