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    Trabzonsporlu futbolcuların soyunma odası coşkusu

    Trabzonsporlu futbolcuların soyunma odası coşkusu

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi deplasmanda da yenerek adını final e yazdıran Trabzonspor'da futbolcular, galibiyet sevincini soyunma odasında da yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 23:37
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    Trabzonsporlu futbolcuların soyunma odası coşkusu

    Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, ilk maçta evinde 2-1 yendiği Fenerbahçe'yi rövanşta da 3-1 mağlup ederek finale çıktı.

    SOYUNMA ODASINDA FİNAL SEVİNCİ

    Karşılaşma sonrası bordo mavili ekibin oyuncuları bazı teknik ekip üyeleri, galibiyet sevincini soyunma odasında birlikte yaşadı.

    Trabzonsporlu futbolcuların soyunma odası coşkusu

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