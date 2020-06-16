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- Trabzonsporlu futbolcuların soyunma odası coşkusu
Trabzonsporlu futbolcuların soyunma odası coşkusu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi deplasmanda da yenerek adını final e yazdıran Trabzonspor'da futbolcular, galibiyet sevincini soyunma odasında da yaşadı.
- Haber Merkezi
- 16.06.2020 - 23:37
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, ilk maçta evinde 2-1 yendiği Fenerbahçe'yi rövanşta da 3-1 mağlup ederek finale çıktı.
SOYUNMA ODASINDA FİNAL SEVİNCİ
Karşılaşma sonrası bordo mavili ekibin oyuncuları bazı teknik ekip üyeleri, galibiyet sevincini soyunma odasında birlikte yaşadı.