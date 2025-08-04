Trabzonsporlu Savic, ailesiyle Uzungöl'de

Trabzonspor’un deneyimli savunmacısı Stefan Savic, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzon’da sürdürdüğü kampın izin gününde ailesiyle birlikte Uzungöl’ü ziyaret etti. Eşi Nikolija Savic ve küçük çocuğuyla birlikte doğayla iç içe bir gün geçiren Karadağlı futbolcu, Uzungöl’ün serin ve sisli atmosferinde keyifli bir gezinti yaptı.

TALİHSİZ SAKATLIKLARIN ARDINDAN YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid’den transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Savic, bu yıl sağlıklı bir kamp dönemi geçiriyor. Sezona hazır bir şekilde giren tecrübeli futbolcu, Uzungöl’ün doğal güzelliklerine hayran kaldı. Ailesiyle birlikte turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede doğanın tadını çıkaran Savic, Trabzon’un eşsiz coğrafyasına hayranlığını gizleyemedi.