Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki tamamladıktan sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a gitti.

KAMP KADROSU

Karadeniz ekibinin kafilesindeki 22 futbolcu şöyle:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Boran Başkan, Cihan Çanak, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Paul Onuachu

TRABZONSPOR, FENERBAHÇE DEPLASMANINDA

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.