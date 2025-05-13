Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belirlendi

İHA

Trabzonspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te karşılaşacak.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakanın hazırlıklarını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayan Trabzonspor, saat 16.00 sıralarında özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

TRABZONSPOR'UN KAFİLESİ

Bordo-mavili takımın Galatasaray maçı kadrosunda şu futbolcular yer aldı: