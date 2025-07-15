Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da yapacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da bugün başlayacak kamp çalışmaları, 27 Temmuz'a kadar devam edecek.

KAMP KADROSU

İkinci etap kamp kadrosunda yer alacak futbolcular şunlar: