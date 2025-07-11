Trabzonspor'un yeni forveti Felipe Augusto imzaya geliyor

Trabzonspor, gelecek sezon çift forvetli sistemle sahaya çıkmayı planlıyor.
Bordo-mavililer, bu doğrultuda hücum hattına Paul Onuachu ardından yeni bir takviye daha yapmayı planlıyor.
ONUACHU'NUN PARTNERİNDE İŞLEM TAMAM
Trabzonspor, scout raporlarının ardından Cercle forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Felipe Augusto için harekete geçti.
A Spor'un haberine göre, Trabzonspor, genç futbolcunun transferi için Belçika ekibiyle anlaşma sağladı.
BUGÜN GELİYOR
Felipe Augusto'nun bugün günü saat 15.40'ta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a imza atacak.
Cercle'ye geçen sezon Corinthians'tan transfer edilen Felipe Augusto, Belçika ekibinde 48 maçta süre buldu ve 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.