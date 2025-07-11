Trabzonspor'un yeni forveti Felipe Augusto imzaya geliyor Trabzonspor, Cercle forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Felipe Augusto'nun transferi için Belçika ekibi ile anlaşma sağladı. Genç futbolcunun, cuma günü saat 15.40'ta Türkiye'de olması bekleniyor.