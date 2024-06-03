Tüm dünya Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imzasını konuşuyor: İstanbul'da ordu karşıladı Dünya basını, Portekizli teknik adam için stadı dolduran Fenerbahçelileri 'ordu' olarak nitelendirdi: Birçok gazete haberlerinde Şükrü Saraçoğlu Stadı’ndaki coşkulu atmosferi anlatırken taraftarları övdü, Jose Mourinho’nun da açıklamalarına yer verdi. Gazeteler özellikle tecrübeli teknik adamın “Bu forma benim derimdir” sözünü ön plana çıkardı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe’de Mourinho’nun taraftarlarla buluşması, dünya basınında ses getirdi.

Birçok gazete ve internet sitesi, Şükrü Saraçoğlu Stadı’ndaki coşkulu atmosferi överken Mourinho’nun sözlerine yer verdi.

İşte dünya basınından seçmeler:

Daily Mail

Portekizli efsane beş ay sonra futbola döndü… Jose, İstanbul’da on binlerce kişilik coşkulu bir taraftarın önünde tanıtıldı.

The Sun

Küçük Ordu! F.Bahçe Jose Mourinho’yu tanıtırken on binlerce taraftar meşaleler, tezahüratlarla yeni teknik direktörlerini bağırlarına bastı.

CBS Sport

Özel Biri İstanbul’da binlerce kişi tarafından karşılandı.

Independent

Binlerce taraftar Mourinho’yu görmek için stada aktı.

The Athletic

Jose Mourinho, gittiği her ülkede ligi kazandı. Türkiye ona bu listeye yeni bir kupa ekleme şansı verdi. Statta on binlerce taraftar vardı. 200 bini aşkın kişi de töreni YouTube’dan izledi.

Sky Almanya

Jose Mourinho yeni bir kulüp buldu. Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapacak. Mourinho, stadyumda büyük alkış ve tezahüratlarla tanıtıldı.

RMC SPORT: Mourinho, Fenerbahçe ile sözleşmesini stadyumun ortasında çılgın kalabalığın önünde imzaladı.

NY TIMES: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Fenerbahçe'nin düzenlediği imza törenini YouTube'da 200 binden fazla kişi izledi.

SPORTBIBLE: The Special One önümüzdeki sezon Türk takımının başında olacak. Son olarak Roma'yı çalıştıran Mourinho, İstanbul'da düzenlenen bir imza töreniyle taraftarlara tanıtıldı.

TALKSPORT: Jose Mourinho, Fenerbahçe ile resmen sözleşme imzaladı. İmza töreninde taraftarlar stadyumu tıklım tıklım doldurdu. Jose Mourinho adeta bir kahraman gibi karşılandı.

EUROFOOT: Jose Mourinho'nun imza törenini 250 bin kişi aynı anda izledi. Bu Türk futbolu ve kulüp için çok büyük bir an. Bu sayıya sadyumda ya da TV'den izleyenleri dahil etmiyoruz. İnanılmaz"

BBC: Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu

TNT SPORTS: The Special One, Fenerbahçe'ye transferini kağıda döktü.