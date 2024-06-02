Jose Mourinho'nun ilk sözleri: Size söz veriyorum

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Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atıyor.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile iki yıllık anlaşma sağladı.

Tecrübeli teknik adam, dün gece Wembley'de Şampiyonlar Ligi Finali'nde yorumculuk yaptıktan sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Acun Ilıcalı ile İstanbul'a geldi.

Stadyuma geldi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra birkaç saat otelde dinlenen Mourinho, ardından imza töreni için Ülker Stadyumu'na geldi.

Portekizli teknik direktör, büyük alkışlar eşliğinde Ülker Stadyumu'nda zemine çıktı.

Taraftara teşekkür etti

Sarı lacivertli kulübe bağlayan sözleşme sonrası konuşan Mourinho, taraftarlara sevgilerinden dolayı teşekkür etti.

"Sizin hayalleriniz benim hayallerim"

Mourinho, "Futbol sizler bizler için bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim bir yerdeyim. Sizin hayalleriniz, benim hayallerim" dedi.

"Asıl önemli olan şey Fenerbahçe"

İşte Mourinho'nun imza törenindeki ilk açıklamaları:

Öncelik sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür ama ben öncesinde hissedebiliyorum. Bu bana büyük bir sorumluluk veriyor, ben de sizin ailenize aitim. Bu forma bedenimin bir parçası. Futbol sizler bizler için bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim bir yerdeyim. Başkanımızı tanıdığım günden beri burada olmayı çok istedim. Türk futbolu, Süper Lig için çalışmak ve burayı geliştirmek istedim. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de ligi. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Şöyle bitirmek istiyorum imza attığım andan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim