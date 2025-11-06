Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

- Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
- Trabzonspor, Vanspor FK ile eşleşti, maçlar 2-4 Aralık'ta oynanacak.
- Galip gelen takımlar grup aşamasına katılacak.
Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
KUPAYA BU TURDA KATILAN SÜPER LİG EKİPLERİ
Kupada 4. eleme turu müsabakaları 2, 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak. Tek maç usulüne göre yapılacak maçları kazanan ekipler, grup aşamasına kalacak.
Kupaya bu turdan Süper Lig'den Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Eyüpspor, Kocaelispor ve Fatih Karagümrük, 1. Lig’den de Bandırmaspor, Boluspor, Erzurumspor FK ve İstanbulspor katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Ankara Keçiörengücü - Kayserispor
Yalova FK 77 Spor Kulübü - Gaziantep FK
Boluspor - Kahta 02
İstanbulspor - Sarıyer
Sivasspor - Aliağa FK
Muğlaspor - Bodrum FK
Çaykur Rizespor - Pendikspor
Muşspor - Konyaspor
Beyoğlu Yeni Çarşıspor - Göztepe
Çorum FK - Corendon Alanyspor
Eyüpspor - Çankayaspor
Fethiyespor - Bandırmaspor
Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FK
Silifke Belediyespor - Antalyaspor
Sakaryaspor - Gençlerbirliği
Iğdır FK - Orduspor
Karacabey Belediyespor - Kocaelispor
Trabzonspor - Vanspor
Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük