Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası 4. eleme turunun kura çekimi yapıldı. Buna göre Trabzonspor, Vanspor FK ile eşleşti.

Göster Hızlı Özet Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Trabzonspor, Vanspor FK ile eşleşti, maçlar 2-4 Aralık'ta oynanacak.

Galip gelen takımlar grup aşamasına katılacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. KUPAYA BU TURDA KATILAN SÜPER LİG EKİPLERİ Kupada 4. eleme turu müsabakaları 2, 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak. Tek maç usulüne göre yapılacak maçları kazanan ekipler, grup aşamasına kalacak. Kupaya bu turdan Süper Lig'den Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Eyüpspor, Kocaelispor ve Fatih Karagümrük, 1. Lig'den de Bandırmaspor, Boluspor, Erzurumspor FK ve İstanbulspor katıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle: Ankara Keçiörengücü - Kayserispor Yalova FK 77 Spor Kulübü - Gaziantep FK Boluspor - Kahta 02 İstanbulspor - Sarıyer Sivasspor - Aliağa FK Muğlaspor - Bodrum FK Çaykur Rizespor - Pendikspor Muşspor - Konyaspor Beyoğlu Yeni Çarşıspor - Göztepe Çorum FK - Corendon Alanyaspor Eyüpspor - Çankayaspor Fethiyespor - Bandırmaspor Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FK Silifke Belediyespor - Antalyaspor Sakaryaspor - Gençlerbirliği Iğdır FK - Orduspor Karacabey Belediyespor - Kocaelispor Trabzonspor - Vanspor Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük

