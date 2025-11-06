Abone ol: Google News

Türkiye Kupası 4. eleme turunun kura çekimi yapıldı. Buna göre Trabzonspor, Vanspor FK ile eşleşti.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 15:53
Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

KUPAYA BU TURDA KATILAN SÜPER LİG EKİPLERİ

Kupada 4. eleme turu müsabakaları 2, 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak. Tek maç usulüne göre yapılacak maçları kazanan ekipler, grup aşamasına kalacak.

Kupaya bu turdan Süper Lig'den Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Eyüpspor, Kocaelispor ve Fatih Karagümrük, 1. Lig’den de Bandırmaspor, Boluspor, Erzurumspor FK ve İstanbulspor katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Ankara Keçiörengücü - Kayserispor

Yalova FK 77 Spor Kulübü - Gaziantep FK

Boluspor - Kahta 02

İstanbulspor - Sarıyer

Sivasspor - Aliağa FK

Muğlaspor - Bodrum FK

Çaykur Rizespor - Pendikspor

Muşspor - Konyaspor

Beyoğlu Yeni Çarşıspor - Göztepe

Çorum FK - Corendon Alanyspor

Eyüpspor - Çankayaspor

Fethiyespor - Bandırmaspor

Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FK

Silifke Belediyespor - Antalyaspor

Sakaryaspor - Gençlerbirliği

Iğdır FK - Orduspor

Karacabey Belediyespor - Kocaelispor

Trabzonspor - Vanspor

Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük

