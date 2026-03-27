Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

TFF, Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin tarihlerini duyurdu. Tek maç üzerinden oynanacak müsabakalarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor sahaya çıkıyor.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde program şöyle...
21 Nisan Salı:
20.30 Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
22 Nisan Çarşamba:
20.30 Galatasaray-Gençlerbirliği (RAMS Park)
23 Nisan Perşembe:
18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.45 Beşiktaş-Alanyaspor (Tüpraş)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi