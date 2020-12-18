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    Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

    Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 14:47
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 15:12
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    Türkiye'nin en önemli 2. kupası olan Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının sonuçlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri için de kuralar çekildi.

    SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

    Fenerbahçe - Kasımpaşa

    Konyaspor - Gaziantep FK

    Beşiktaş - Rizespor

    Bursaspor - Antalyaspor

    Sivasspor -  Adana Demirspor

    Yeni Malatyaspor - Galatasaray

    Alanyaspor - BB Erzurumspor

    Tuzlaspor - Başakşehir

    Türkiye Kupası nda son 16 turu eşleşmeleri #1

    MAÇLAR OCAK AYINDA

    Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

    Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

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