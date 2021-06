Şampiyon kadın başkan Cevher Erdem istifa etti

Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı unvanını alan Adıyaman 1954 Spor Başkanı Cevher Erdem, istifa ettiğini açıkladı.

3. Lig 4. Gruptan lider olarak 2. Lig'e yükselen Adıyaman 1954'ün başkanı Cevher Erdem, görevi bıraktığını duyuran bir metin yayınladı.

İş yoğunluğu ve 2 çocuğuna zaman ayıramadığından ötürü Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıklayan Erdem, görevini büyük bir aşk ve heyecanla yerine getirdiğini ifade etti.

“EN KUTSAL GÖREVİM ANNELİK”

Yaptığı açıklamada Cevher Erdem, "İstifa mektubunda da belirtmiş olduğum gibi büyük bir heyecan ve aşkla görevimi yerine getirmeye çalıştım ve sonunda da çok şükür şampiyonluk elde etmiş olduk. Her defasında her açıklamamda şunu hep ifade ettim, her şeyden önce en kutsal görevim annelik, bunun sorumluluğu her şeyin üstünde.

Ben Adıyaman Spor Kulübü ile yola çıktığımda küçük oğlum henüz 1 yaşındaydı şu an 3 yaşında, zaman çok hızlı geçti. Çok zorlandık belki ama buna rağmen her daim kulübün bana yüklemiş olduğu her sorumluluğu eksiksiz yerine getirmeye gayret ettim. Tabii bunu yaparken iki evladımı istemeyerek de olsa ihmal ettiğimi fark ettim. Şu an yaşları çok küçük ve bana ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.