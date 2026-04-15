Üç büyüklerin YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de

Türk futbolunun "Üç büyükleri" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın YouTube kanalları, abone sayılarıyla Avrupa'da ilk 20 kulüp içinde yer alıyor.

En fazla YouTube abonesi olan ilk 14 kulüp, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 temsilcilerinden oluşurken, bu takımları Galatasaray ve Fenerbahçe izliyor.

ÜÇ BÜYÜKLER, İLK 20'DE

En çok abonesi olan ilk 20 kulüp arasında 5 büyük lig takımları dışında 3 Türk temsilcisi bulunuyor.

Galatasaray, YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 15, Fenerbahçe 16, Beşiktaş ise 19. basamakta yer alıyor.

Galatasaray'ın platformdaki abone sayısı 3,9 milyona ulaşırken, Fenerbahçe'nin 3,1 milyona, Beşiktaş'ın ise 1,7 milyona çıktı.

Avrupa'da en fazla YouTube abonesi olan ilk 20 kulübü arasında 3 Türk ekibi ile 6 İngiliz, 4'er İspanyol ve İtalyan, 2 Alman ve 1 Fransız temsilcisi bulunuyor.

20 MİLYON BARAJINI AŞAN TEK KULÜP BARCELONA

YouTube'ta 20 milyon abone barajını aşan Avrupa'nın tek spor kulübü 25,6 milyon ile İspanyol ekibi Barcelona oldu.

İspanya'nın diğer köklü kulüplerinden Real Madrid'in de 19,5 milyon abonesi bulunuyor.

İki İspanyol kulübünü 14 milyon aboneyle İtalya'dan Juventus takip ediyor. İngiltere'den Liverpool 12,1 milyon, Manchester United ise 11 milyon aboneye sahip.

İLK 20 SIRA

1. Barcelona - İspanya - 25,6 milyon abone

2. Real Madrid - İspanya - 19,5

3. Juventus - İtalya - 14

4. Liverpool - İngiltere - 12,1

5. Manchester United - İngiltere - 11

6. PSG - Fransa - 10

7. Atletico Madrid - İspanya - 9,9

8. Manchester City - İngiltere - 9,2

9. Chelsea - İngiltere - 6,3

10. Inter - İtalya - 6,6

11. Bayern Münih - Almanya - 5,3

12. Arsenal - İngiltere - 5,3

13. Roma - İtalya - 5,2

14. Tottenham - İngiltere - 5

15. Galatasaray - Türkiye - 3,9

16. Fenerbahçe - Türkiye - 3,1

17. Real Betis - İspanya - 2,5

18. Milan - İtalya - 2,2

19. Beşiktaş - Türkiye - 1,7

20. Borussia Dortmund - Almanya - 1,6