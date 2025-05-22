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Taraftarlar gol diye ayağa kalkmıştı: UEFA Avrupa Ligi finalinde kupaya uzanan müdahale

Taraftarlar gol diye ayağa kalkmıştı: UEFA Avrupa Ligi finalinde kupaya uzanan müdahale UEFA Avrupa Ligi finalinde savunma oyuncusu Micky van de Ven, Tottenham'a adeta şampiyonluğu getirdi. İşte o an...