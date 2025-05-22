Taraftarlar gol diye ayağa kalkmıştı: UEFA Avrupa Ligi finalinde kupaya uzanan müdahale

UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz devi karşı karşıya geldi. Tottenham ile Manchester United arasında oynanan müsabaka dikkat çeken anlara sahne oldu.
42. dakikada Brennan Johnson'un golüyle 1-0 öne geçen Tottenham, ilk yarıyı üstünlükle tamamladı.
İkinci yarıda Manchester United, beraberlik için ataklarını sıklaştırdı.
KUPAYI GETİREN MÜDAHALE
Karşılaşmanın 68. dakikasında ise inanılmaz bir an yaşandı.
Tottenham ceza sahasına gönderilen uzun topta kaleci Vicario'nun sektirdiği topu Hojlund tamamlamak istedi ve meşin yuvarlağı kafasıyla kaleye gönderdi.
Tottenham'ın savunma oyuncusu Micky van de Ven, adeta uçtu ve top filelerle buluşmadan önce çizgi üzerinde golü engelledi.
ÇİZGİDE UÇTU: TOPUN AĞLARA GİTMESİNİ ÖNLEDİ
Bu pozisyon sonrasında Manchester United cephesi yıkılırken, Tottenham'da büyük bir sevinç yaşandı.
Manchester United, kalan dakikalarda gol arayışını sürdürse de ağları bulamadı ve Tottenham, finali 1-0'lık üstünlükle tamamlayarak organizasyonu şampiyonlukla bitirdi.
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