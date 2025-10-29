UEFA, bahis skandalı sonrası harekete geçiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynayan hakemlerin listesini duyurdu.

7 Üst Klasman Hakemi, 15 Üst Klasman Yardımcı Hakemi, 35 Klasman Hakemi ve 95 Klasman Yardımcı Hakemi olmak üzere toplamda 152 hakem futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynaması nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği açıklandı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise üst klasman hakemlerinden olan Zorbay Küçük ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ROSETTI'YE BİLGİ VERİLDİ

Ersin Düzen'in haberine göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi veriyor.

Küçük, FIFA hakemi ve normalde görevi vardı.

UEFA'DAN MAIL

Zorbay Küçük, maçın kendisinden alındığını UEFA’dan gelen mail ile öğreniyor. Durumu sorgulayınca bahis mevzusundan haberi oluyor.

Küçük, yakın çevresine bahis yapmadığını, ancak kendisine ait hesaptan 20’şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 liradan Arjantin Ligi'ne bahis yapıldığını söylüyor.

Küçük, yakın çevresine ayrıca bahis hesabına gönderilen parayı kimin gönderdiğini bilmediğini söylüyor.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Zorbay Küçük, birçok uluslararası maçta görev yaptı. UEFA ve FIFA, TFF ile sürekli temas halinde kalacak.

Ayrıca UEFA da bu konuda soruşturma açmayı planlıyor.