UEFA, Gençlik Ligi'nde yarı final oynayan oyuncular için kariyer eğitimi düzenledi

UEFA, Gençlik Ligi'nde yarı final oynayan futbolcular için kariyer eğitimi organize etti.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA binasında gerçekleştirilen eğitimin, UEFA Kıdemli Kulüp Organizasyonları Koordinatörü Santi Solsona tarafından verildiği belirtildi.
"ORGANİZASYONUN TEMEL AMACI BİLGİ VERMEK OLDU"
Eğitime, UEFA Gençlik Ligi'nde dörtlü finale kalan takımların oyuncuları ve temsilcilerinin katıldığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:
Organizasyonun temel amacı, genç oyunculara profesyonel futbol hayatına geçiş sürecinde karşılaşacakları sorumluluklar ve mesleki gereklilikler hakkında bilgi vermek oldu.
Futbolculara eğitimde kariyer planlaması, kişisel gelişim, saha içi ve saha dışı profesyonellik konularında çeşitli sunumlar yapıldığı da kaydedildi.
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