UEFA, kulüp ve milli takım finallerini yönetecek hakemleri açıkladı

AA & Ensonhaber

UEFA, sezonun en prestijli futbol finallerini yönetecek hakemleri açıkladı. Organizasyonun resmi duyurusuna göre, kulüp ve milli takımlar düzeyindeki dört büyük finalin düdüğünü Avrupa'nın deneyimli hakemleri çalacak.

DEVLER LİGİ FİNALİNE ISTVAN KOVACS

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi Finali, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da Inter ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak. Bu dev karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs’a yine Romanya’dan Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

AVRUPA LİGİ'NDE FELIX ZWAYER

21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao kentinde yer alan San Mames Stadı’nda Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali’nin hakemliğini Alman Felix Zwayer üstlenecek. Zwayer’in yardımcılıklarını vatandaşı Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olarak belirlendi.

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ: HIRVAT MARTINCIC

Kadın futbolunun en üst düzey organizasyonu olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'nde, 24 Mayıs Cumartesi günü Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Jose Alvalade Stadı, Arsenal ile Barcelona’yı ağırlayacak. Bu önemli maçı yönetecek isim Hırvatistan’dan Ivana Martincic oldu. Martincic’in yardımcılıklarını ise yine Hırvat hakemler Sanja Rodak-Karsic ve Maja Petravic yapacak.

ULUSLAR LİGİ FİNALİ: SANDRO SCHARER

UEFA’nın milli takımlar düzeyindeki turnuvası Uluslar Ligi'nin final mücadelesi ise 8 Haziran Pazar günü Allianz Arena’da oynanacak. Bu zorlu mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Jonas Erni üstlenirken, dördüncü hakemlik görevini Hollanda’dan Serdar Gözübüyük yürütecek.

UEFA’nın bu açıklamasıyla birlikte, futbol dünyasının gözlerini çevireceği dev finallerin yönetim kadroları da netleşmiş oldu. Haziran ayına kadar Avrupa futbolunda hakem düdükleri, kıtanın en deneyimli isimlerinden yükselecek.