UEFA, Trabzonspor'un saha değişikliği isteğini onaylamadı

AA & Ensonhaber

Trabzonspor Kulübü, 28 Nisan Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon şehrindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak UEFA Gençlik Ligi finalinin daha büyük kapasiteli bir stadyuma alınması yönündeki taleplerinin UEFA tarafından reddedildiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

UEFA, 19 yaş altı takımımızın Barcelona ile oynayacağı UEFA Gençlik Ligi final karşılaşmasının daha büyük kapasiteli bir stadyuma alınması yönündeki talebimizi, güvenlik, lojistik, şehir içi ulaşım ve operasyonel hazırlıklar açısından mümkün olmadığı gerekçesiyle uygun görmemiştir.

"TAKIMIMIZI MAÇ BOYUNCA CENTİLMENCE DESTEKLEMELERİNİ BEKLEMEKTEYİZ"

Açıklamada, final karşılaşmasını stadyumdan takip edecek taraftarların bazı önemli konulara dikkat etmeleri gerektiği de vurgulanarak, şunlar kaydedildi: