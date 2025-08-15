UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Avrupa kupalarında 3. eleme turunda rövanş maçlar oynanırken, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2; UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti.
Kupa 3'teki diğer Türk takımı Başakşehir ise Viking ile 1-1 berabere kaldı.
Türk takımları, Avrupa'da haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı.
İŞTE UEFA SIRALAMASINDA SON DURUM
Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha gündeme geldi.
1- İngiltere: 94.839 puan
2- İtalya: 84.374 puan
3- İspanya: 78.703 puan
4- Almanya: 74.545 puan
5- Fransa: 67.748 puan
6- Hollanda: 61.283 puan
7- Portekiz: 54.466 puan
8- Belçika: 53.050 puan
9- Türkiye: 43.300 puan
10- Çekya: 40.100 puan