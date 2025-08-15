Abone ol: Google News

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin galip geldiği, Başakşehir'in ise berabere kaldığı Avrupa kupası maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.08.2025 09:33
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Avrupa kupalarında 3. eleme turunda rövanş maçlar oynanırken, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2; UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti.

Kupa 3'teki diğer Türk takımı Başakşehir ise Viking ile 1-1 berabere kaldı.

Türk takımları, Avrupa'da haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı.

İŞTE UEFA SIRALAMASINDA SON DURUM

Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha gündeme geldi.

İşte alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması...

1- İngiltere: 94.839 puan

2- İtalya: 84.374 puan

3- İspanya: 78.703 puan

4- Almanya: 74.545 puan

5- Fransa: 67.748 puan

6- Hollanda: 61.283 puan

7- Portekiz: 54.466 puan

8- Belçika: 53.050 puan

9- Türkiye: 43.300 puan

10- Çekya: 40.100 puan

Eshspor Haberleri