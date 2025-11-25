UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber

- Galatasaray, Eren Elmalı için UEFA'ya yaptığı başvurudan olumsuz yanıt aldı.
- UEFA, Elmalı'nın cezasının Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olduğunu bildirdi.
- Eren Elmalı, uluslararası maçlar dahil olmak üzere 26 Aralık'a kadar forma giyemeyecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılı ekipte, kritik müsabaka öncesinde Eren Elmalı'nın men cezasının uluslararası maçlarda geçerli olup olmayacağına dair UEFA'ya ilettiği dilekçe bekleniyordu.
UEFA TALEBİ REDDETTİ
HT Spor'un haberine göre UEFA, Eren Elmalı için başvuruda bulunan Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi.
UEFA, Eren Elmalı'nın cezasının Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olduğunu Galatasaray'a iletti.
BAHİS SORUŞTURMASINDA CEZA ALMIŞTI
PFDK'den 45 günlük men cezası alan Eren'in cezası UEFA ve FIFA tarafından da geçerli sayıldı.
Eren Elmalı, USG ve Monaco maçlarında forma giyemeyecek.
Milli futbolcu 26 Aralık'a kadar resmi müsabakalarda forma giyemeyecek.